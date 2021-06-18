Мишустин высказался о введении обязательной вакцинации в России

Мишустин поддержал данное решение и отметил, что "это позволит не только защитить людей, но и не приостанавливать работу предприятий".

Крайне непростая - так оценил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в России председатель правительства РФ Михаил Мишустин, передает zakon.kz.

Число заболевших ковидом растет, причем темпы заражения в последнее время очень высокие, - цитирует "Рамблер" главу правительства.

По данным Минздрава РФ, за последнюю неделю количество заболевших по стране выросло на 30%, госпитализаций - на 32,5%. Основной прирост показателей - в Московском регионе и Санкт-Петербурге.

Отмечается, что за считаные дни количество заболевших увеличилось в три раза. Такой всплеск власти Москвы объясняют новыми штаммами - более агрессивными и быстро распространяемыми.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в столице стали оперативно принимать меры: ужесточили контроль санитарно-эпидемиологических требований, объявили до 20 июня нерабочие дни. Как выразился Собянин, пришлось прибегнуть к непростому решению.

По эпидпоказаниям провести обязательную вакцинацию ряда групп работающих граждан: в торговле, в сфере услуг, бытовых услуг, образовании, здравоохранении, органах государственной власти, региональных, местного самоуправления, ряде других, - напомнил мэр.

На аналогичный шаг пошли в Московской, Кемеровской и Сахалинской областях.

Мишустин поддержал данное решение и отметил, что "это позволит не только защитить людей, но и не приостанавливать работу предприятий".

Важно не допустить, чтобы сфера услуг становилась точкой распространения инфекции. Рассчитываю, что бизнес понимает, насколько необходима вакцинация, чтобы обезопасить и сотрудников, и клиентов, - подчеркнул он.

Также премьер-министр РФ отметил, что важно наращивать темпы вакцинации.

Председатель правительства РФ подчеркнул важность дальнейших исследований новых штаммов и мер для их нераспространения.

Отметим, что в Казахстане эпидситуация стабилизировалась. По информации Министра здравоохранения РК Алексея Цоя, заболеваемость COVID-19 по сравнению с предыдущими месяцами сократилась в два раза, а количество летальных случаев за две недели снизилось в 1,6 раза.

По состоянию на 18 июня в Казахстане первым компонентом вакцины против COVID-19 привито 2 676 299 человек, вторым компонентом - 1 578 894.

По словам Цоя, к осени в стране планируют привить 10 млн человек. При этом он напомнил, что вакцинация - добровольная.

Введение обязательной вакцинации для отдельных групп в Москве и Московской области прокомментировал главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин. Он считает, что российские коллеги пошли на такой шаг, потому что понимают опасность индийского штамма COVID-19.

Бекшин считает, что и в Казахстане следует ввести обязательную вакцинацию для определенных лиц. Он напомнил, что вакцинация добровольная, но готовятся документы по обязательной вакцинации для тех сфер и профессий, которые с населением контактируют и могут быть основными передатчиками COVID-19.

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