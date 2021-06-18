Казахстанские врачи стали лауреатами главной медицинской премии России "Призвание"

20 июня - День медицинского работника РК.

Академик НАН, президент казахстанской ассоциации репродуктивной медицины, профессор Вячеслав Локшин и председатель правления КазНИИОиР, академик, доктор медицинских наук Диляра Кайдарова стали лауреатами Национальной всероссийской премии "Призвание" в номинации "За создание нового направления в медицине", сообщает zakon.kz.

Премию они заслужили за программу по онкофертильности. Это совместная программа казахстанских и российских ученых, направленная на возможность онкологических пациентов реализовать свою репродуктивную функцию.

Вручение диплома состоялось в Москве, премия посвящена Дню медицинского работника.

В последние годы прирост онкологических больных весьма существенен, а с учетом того, что доля молодых пациентов среди них высока, встает вопрос не только о высоком качестве лечения, но и о необходимости сохранения у них фертильности. Поэтому несколько лет назад была инициирована программа сохранения фертильности у онкологических больных и одновременно создан криобанк по хранению генетических материалов пациентов.

Премия лучшим врачам России "Призвание" - это главная медицинская премия России. Совместный проект Первого канала и Министерства здравоохранения и социального развития РФ реализуется с 2001 года. Торжественная церемония ежегодно проходит в канун Дня медицинского работника и транслируется на Первом канале в день праздника (третье воскресенье июня), широко освещается в средствах массовой информации.

Доказательством величайшего авторитета, который завоевала премия не только в России, но и за рубежом, стало участие в юбилейной церемонии 2010 года в качестве почетных гостей сразу трех Нобелевских лауреатов в области медицины: Джеймса Уотсона, Ферида Мюрада и Кэрол Грайдер (США).

По традиции торжественную церемонию вручения премии ведут профессор, доктор медицинских наук, ведущая программ "Здоровье" и "Жить здорово" на Первом канале Елена Малышева и народный артист России, врач "Скорой помощи" Александр Розенбаум. Поздравить врачей приходят политики, общественные деятели, знаменитые артисты и спортсмены.

Трансляция телеверсии премии "Призвание". Премия лучшим врачам России" состоится в воскресенье 20 июня на "Первом канале", в 20.25 по времени Нур-Султана.

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