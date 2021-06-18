Процесс по иску к Мамаю заложил очень важный прецедент – юрист Байбека

Каждый гражданин нашей страны может столкнуться с ситуацией - Ташенова.

Юрист Бауыржана Байбека рассказала о прошедшем судебном процессе, сообщает zakon.kz.

Айжан Ташенова поделилась размышлениями на своей странице в Facebook.

15 июня суд №2 Ауэзовского района Алматы вынес решение по иску Бауыржана Байбека к Жанболату Мамаю и Инге Иманбаевой.

Байбек инициативно предоставил суду официальные документы и доказательства, подтверждающие законность принятых в период его работы акимом Алматы решений, а значит, лживость всех обвинений ответчиков. Напротив, предоставленные ответчиками материалы, согласно постановлению суда, не доказывают истинность распространяемых сведений и не являются свидетельством правдивости утверждений Мамая и Иманбаевой, - уточняет юрист.

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В частности, речь идет о постах в социальных сетях, публикациях в СМИ, технико-экономическом обосновании нереализованного проекта по "Кок Жайлау", справках по земельному участку КазНУ, не относящихся ни к иску, ни к видео ответчиков. По отдельным обвинениям соответствующие документы вообще не были предоставлены.

Удивительно, на что рассчитывали ответчики и их адвокаты в таких обстоятельствах? Обо всем этом я говорила в своем выступлении на суде. Суд оценил каждое доказательство с учетом относимости, допустимости и достоверности. В целом, все представленные ответчиками материалы можно разделить на 2 группы: не относящиеся к сути иска и, как ни странно, подтверждающие лживость их же "разоблачающих" заявлений, - заявила Ташенова.

В итоге суд постановил обязать ответчиков опровергнуть сведения, не соответствующие действительности, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Байбека, а также удалить размещенное ими видео. Кроме того, суд взыскал с ответчиков в пользу истца судебные издержки в сумме 876 402 тенге, которые Байбек решил направить на поддержку страдающих аутизмом детей.

Кроме того, представитель Байбека ответила на заявления Мамая, Иманбаевой и их адвокатов о якобы предвзятости суда.

Как уже теперь стало ясно, фактически Мамай и его команда в отведенное время занимались не подготовкой доказательств, а производством многочисленных лживых видео в отношении Байбека и других лиц, вводя в заблуждение общественность громкими заявлениями о якобы наличии большого количества подтверждающих документов и фактов. Более того, они в ходе судебных процессов вели себя нагло и вызывающе, перебивали судью, кричали, в основном говорили не по существу иска, заявляли о якобы несправедливости и зависимости судов, - говорит она.

По словам юриста, этот процесс имеет важное политико-правовое значение.

Процесс по иску Байбека заложил очень важный прецедент для формирования контуров новой политико-правовой культуры, в основе которой - ответственность каждого за содеянное им и высказанные слова. Каждый гражданин нашей страны может столкнуться с ситуацией, когда его публично, цинично и бездоказательно оболгали. Это нарушение закона и норм морали, с которым нельзя мириться. P.S. Как говорится, "собаки лают, а караван идет", - заключила Таженова.

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