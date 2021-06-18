Нигматулин: На совместном заседании палат Парламент рассмотрит отчет Правительства

А на пленарном заседании Мажилиса депутатам предлагается рассмотреть в первом чтении пакет законодательных поправок.

Под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, сообщает zakon.kz.

На заседании Бюро Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на предстоящем совместном заседании палат Парламента. Как отметил при этом Нурлан Нигматулин, будут заслушаны отчеты Правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2020 год.

А на пленарном заседании Мажилиса депутатам предлагается рассмотреть в первом чтении пакет законодательных поправок.

Это изменения по вопросам судебно-экспертной деятельности, а также относительно совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности.

Разработанный депутатами законопроект, содержащий новшества по вопросам судебно-экспертной деятельности, направлен на создание условий для развития конкурентного рынка профессиональных судебно-экспертных услуг, который будет стимулировать применение новейших технологических средств и методов исследований, обеспечивать состязательный характер использования возможностей судебной экспертизы в судопроизводстве.

Предлагаемые депутатами дополнения по вопросам совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности касаются, в частности, деятельности организаций, управляющих имущественными правами на коллективной основе, института патентных поверенных и др. Законопроект направлен на усиление защиты прав на интеллектуальную собственность и создание условий для объективного разрешения споров в этой сфере.

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