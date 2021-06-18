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Экстремальная засуха угрожает Казахстану

Фото: pixabay.com 18 июня 2021, 12:44

На значительной территории Казахстана в течение июня ожидается недостаточное увлажнение.

Синоптики предоставили прогноз засухи на июнь, сообщает zakon.kz. Согласно статистическому прогнозу условий увлажнения на значительной территории Казахстана в течение июня ожидается недостаточное увлажнение.

В Акмолинской (Жаксынский р-н), Актюбинской (Айтекебийский, Хромтауский районы), Восточно-Казахстанской (Бескарагайский р.) и Мангыстауской (Каракиянский р.) областях ожидается сильная засуха. Экстремальная засуха прогнозируется в Абайском районе Восточно-Казахстанской и в Амангельдинском районе Костанайской области, - сообщили в РГП "Казгидромет".

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