Вопросы продажи оружия рассмотрели в суде по делу экс-главы "СК-Фармация"

По словам прокурора, Шарип в период с октября 2006-го по апрель 2008 года приобрел в оружейном магазине ТОО "Арсенал" Шымкента пистолет самообороны.

В период с 2006-го по 2008 год травматическое оружие реализовывалось в свободной продаже. Об этом в ходе судебного заседания сообщила исполнительный директор ТОО "Арсенал" Ирина Голунова, передает корреспондент zakon.kz.

В Есильском районном суде города Нур-Султан продолжается судебное разбирательство по делу экс-главы "СК Фармация" Берика Шарипа. Как сообщал ранее прокурор Дастан Купербаев, уголовное дело в отношении Берика Шарипа рассматривается по п. 3 ч. 4 ст. 361 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 2 ст. 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

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По словам прокурора, Шарип в период с октября 2006-го по апрель 2008 года проживал в Южно-Казахстанской (ныне Туркестанской) области, работал в департаменте здравоохранения области. В указанный период он приобрел в оружейном магазине ТОО "Арсенал" Шымкента пистолет самообороны - бесствольный огнестрельный модели МР-461 "Стражник", калибр 18х45, а также патроны травматического действия к пистолету.

Пистолет был изъят во время обыска в квартире. Тогда же нашли четыре патрона травматического действия и одну гильзу.

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В свою очередь исполнительный директор ТОО "Арсенал" Ирина Голунова сообщила, что в 2006-2008 годах бесствольное травматическое оружие было в свободной продаже.

Его можно было купить, предъявив удостоверение личности. Для дополнительного контроля велась тетрадь учета. Затем в закон внесли поправки, пистолет стал лицензионным, и на его приобретение, хранение, ношение начали выписывать разрешение. Закон менялся два раза. Все, кто приобрел оружие без регистрации, должны были его зарегистрировать в органах внутренних дел по месту жительства. Было объявление в СМИ, контролирующие органы работали по этому вопросу. Следующий закон был о добровольной сдаче травматического оружия за вознаграждение. Срок был до 2016 года, - объяснила Голунова.

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Согласно информации из открытых источников, MP-461 "Стражник" - гражданское оружие самообороны. Оно представляет собой бесствольный двухзарядный пистолет с отделяемым блоком стволов и системой электрического воспламенения капсюля патрона. Практически все основные детали MP-461 - корпус, патронная кассета, спусковой крючок - выполнены из пластмассы, это решение позволило снизить массу оружия.

Оружие снабжено предохранителем. Предохранитель имеет вид поперечной кнопки, встроенной в спусковой крючок пистолета. Включение предохранителя осуществляется нажатием на кнопку слева направо, выключение - нажатием справа налево.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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