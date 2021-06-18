140 тыс. долларов вымогала учредитель юридической компании в Нур-Султане

Суд приговорил ее к 10 годам лишения свободы.

В Нур-Султане осудили учредителя ТОО "Юридическая компания DgL", сообщает zakon.kz.

По данным Антикоррупционной службы, 11 июня Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Нур-Султана приговорил учредителя ТОО "Юридическая компания DgL" Мукушеву Д.К. (ст. 24 ч. 3 - ст. 190 ч. 4 п. 2 УК РК, ст. 28 ч. 4 - ст. 367 ч. 4 УК РК) к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Она подозревалась в совершении подстрекательства к даче взятки лицам, занимающим ответственную государственную должность, в особо крупном размере - 140 тыс. долларов США (по курсу НБ РК эквивалентно 57 142 150 тенге) за якобы вынесение судебных актов о применении процедуры реабилитации в отношении трех субъектов предпринимательства.

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