Ограничения вводятся из-за проведения ремонтных работ водогрейного оборудования в котельных.

Часть зданий в Турксибском районе Алматы на неделю отключат от горячей воды, сообщает zakon.kz.

С 21 по 25 июня горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Турксибского района в контуре улиц:

Орджоникидзе – Гете – Кожедуба – Читинская;

Щелково – Элеваторская – Суюнбая – Щелково;

Кассина – Бехтерева – Буденного – Жумабаева;

Урицкого – Нурсая – Бейсебаева – Бартольда.

Ограничения вводятся из-за проведения ремонтных работ водогрейного оборудования в котельных, запланированных в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону и минимизации рисков в процессах производства и передачи теплоэнергии потребителям, - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

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