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Акушер-гинеколог брал деньги с рожениц в Алматы 

Фото: pixabay.com 18 июня 2021, 13:32

Он обещал им благоприятные условия при родах.

В Алматы акушер-гинеколог брал деньги с рожениц, сообщает zakon.kz.

3 июня приговором Бостандыкского районного суда города Алматы осуждены: директор КГП на ПХВ «Центр перинатологии и детской кардиохирургии» Бодыков Г.Ж. к штрафу в размере 27 300 тыс. тенге;акушер-гинеколог частных медицинских организаций гр. Быковский В.И. - 3 года ограничения свободы.

Бодыков подозревался в получении с декабря 2020 года по март 2021 года через посредника Быковского взятки на общую сумму 780 тыс. тенге от 5-ти рожениц и их родственников за прием указанных рожениц в Перинатальном центре и оказание им благоприятных условий при родах. (Уголовное дело завершено в порядке ст. 615 УПК), - сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.

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