МВД: Наркомания молодеет в Казахстане

Подростки приобретают опыт употребления психоактивных веществ уже в 13-летнем возрасте.

В преддверии Международного дня борьбы с наркоманией в МВД РК проведен круглый стол с участием представителей министерств здравоохранения, образования и науки, столичного Центра психического здоровья, сообщает zakon.kz.

Как отметил начальник Департамента по противодействию наркопреступности Тлеген Маткенов, в мире свыше 270 млн человек в возрасте от 15 до 64 лет являются устоявшимися наркоманами. Ежегодно употребление психоактивных веществ становится причиной более 450 тыс. смертей.

В последние годы эта ситуация осложняется распространением новых синтетических видов наркотиков. Казахстан не стал исключением. Причины - простота и дешевизна производства и, соответственно, доступность наркотиков, а также бесконтактный способ их распространения через социальные сети и мессенджеры. Департамент по противодействию наркопреступности МВД РК

По данным ведомства, с начала года полицией изъят 41 кг синтетических наркотиков. Выявлено 526 уголовных правонарушений, связанных с их оборотом. Ликвидировано 10 нарколабораторий с изъятием более 15 кг готовых к употреблению наркотиков и 35 литров прекурсоров. Заблокировано 740 сайтов, распространявших наркотики.

Несмотря на предпринимаемые меры, наркомания молодеет. Департамент по противодействию наркопреступности МВД РК

По информации Центра психического здоровья Нур-Султана, героиновые наркоманы стали редкостью, большей частью поступают больные с зависимостью от синтетики, в тяжелом состоянии, с глубокими психозами и органическими поражениями центральной нервной системы.

Подростки приобретают опыт употребления психоактивных веществ уже в 13-летнем возрасте. Первая проба, как правило, связана с употреблением марихуаны. Департамент по противодействию наркопреступности МВД РК

Замдиректора центра Алишер Кожахметов в числе факторов, осложняющих работу столичных наркологов, указал быстрое обновление рынка синтетических наркотиков, а также изменение подходов к постановке наркозависимых на учет.

По мнению столичных специалистов, отмена профилактического учета привела к тому, что наркомания не устанавливается на ранней стадии формирования зависимости.

26 июня мировое сообщество отмечает праздник всемирного значения - Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!