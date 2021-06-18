Город областного значения появится близ Нур-Султана

Разработан алгоритм, предусматривающий придание селу Косшы статуса города областного значения.

Селу Косшы присвоят статус города областного значения, передает zakon.kz.

Об этом сообщил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, пишет МИА "Казинформ".

Динамично развивается село Косшы. Несмотря на проводимые масштабные работы и вложения, село растет, соответственно, требуется дополнительная инфраструктура, - сказал он на брифинге в СЦК.

На сегодняшний день, по словам акима, разработан алгоритм, предусматривающий придание селу статуса города областного значения.

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