Закрытие курорта в Баянауле обсуждают казахстанцы

Зоны отдыха и пляжи работают.

Казахстанцы встревожены новостью о закрытии курорта в Баянауле, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Stopfake.kz, в настоящее время курорт открыт для отдыхающих. Зоны отдыха и пляжи работают с соблюдением всех санитарных требований.

Вводить карантин на территории излюбленного места отдыха казахстанцев не планируют.

Данная информация не соответствует действительности. Баянаульский район Павлодарской области находится в "зеленой" зоне по темпам распространения коронавирусной инфекции. На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в области стабильная. Несмотря на это, призываю всех граждан соблюдать все санитарные требования главного государственного санитарного врача РК, - сказал официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев.

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