Суд "развернул" дело Юрия Дудя

Ему грозит штраф до 1,5 млн рублей.

Суд "развернул" дело известного блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотиков, передает zakon.kz.

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Как сообщили РИА Новости в Зюзинском суде Москвы, дело было возвращено еще неделю назад, 11 июня, "на доработку". Другие детали не раскрываются.

Суд определил возвратить протокол об административном правонарушении и другие материалы дела в орган, должностному лицу, - сказала собеседница агентства.

Дудю вменяется часть 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ (Пропаганда наркотических средств с использованием интернета). Ему грозит штраф до 1,5 млн рублей.

В апреле 2021 года "Лига безопасного интернета" обратилась в МВД с просьбой проверить на пропаганду наркотиков два интервью, вышедших на канале Дудя, - с рэпером Моргенштерном и блогером Ивангаем. Полиция провела проверку и возбудила административное дело.

Моргенштерн недавно сам стал фигурантом аналогичного дела. Московский суд пришел к выводу, что в двух его песнях содержится пропаганда наркотиков, и оштрафовал исполнителя на 100 тыс. рублей.

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Интервью с Моргенштерном было опубликовано в ноябре 2020 года и набрало к настоящему моменту более 26,9 млн просмотров. Интервью с Ивангаем вышло в марте 2021 года, у него более 20,6 млн просмотров. В интервью с Ивангаем часть видео была удалена со спойлером.

"Лига безопасного интернета" - общественная организация, называющая своей целью искоренение опасного контента в Сети.

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