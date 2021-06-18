На 1,7 млрд тенге пытались ввезти в Казахстан сигарет из Ирана 

Главный организатор и должностное лицо осуждены на 10 лет, три соучастника противоправной деятельности – на 5 лет.

В Мангыстауской области пресечен факт контрабанды сигарет из Ирана на 1,7 млрд. тенге, сообщает zakon.kz.

Департаментом экономических расследований по Мангыстауской области пресечена деятельность преступной группы, осуществившей экономическую контрабанду сигарет из Ирана на территорию Казахстана.

Следствием установлено, что под покровительством руководителя таможенного поста «Морпорт» Актау из Ирана незаконно перевезено 30 контейнеров сигарет под видом керамической плитки и томатной пасты.

За содействие в незаконной контрабанде сигарет членами ОПГ было предложено денежное вознаграждение. Таможенная стоимость изъятых сигарет составила свыше 1,7 млрд. тенге, таможенные платежи и налоги - более 4,8 млрд. тенге, - сообщили в пресс-службе АФМ РК.

Главный организатор и должностное лицо осуждены на 10 лет, три соучастника противоправной деятельности - на 5 лет.

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