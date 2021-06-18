Человечеству грозит новая пандемия, от которой нет вакцины

Об этом сообщается в докладе ООН.

В ООН предупредили о надвигающейся пандемии, от которой нет вакцины, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад ООН, как минимум 1,5 млрд человек уже пострадали от засухи в XXI веке, а экономический ущерб оценивается в 124 млрд долларов.

По мнению экспертов, точная сумма убытков во много раз больше, поскольку приведенные данные не отражают большую часть потерь развивающихся стран от этого природного явления.

Засуха вот-вот станет следующей пандемией, и вакцины для ее лечения нет. В ближайшие несколько лет большая часть мира будет жить в условиях нехватки воды, а спрос будет превышать предложение. специальный представитель генерального секретаря в Управлении ООН по снижению риска бедствий Мами Мидзутори

Многие люди считают, как отметила Мидзутори, что засуха поражает лишь пустынные районы Африки. Однако в настоящее время это широко распространенное явление, и к концу столетия почти все страны испытают его на себе в той или иной форме.

Из доклада следует, что рост населения также способствует этому процессу.

Люди жили в условиях засухи 5 тыс. лет, но сейчас мы наблюдаем нечто иное, - подчеркнули в ООН.

Отмечается, что изменение характера выпадения осадков в результате климатических изменений служит ключевым фактором засухи. Однако неэффективное использование водных ресурсов и деградация земель в условиях интенсивной сельскохозяйственной деятельности также играют важную роль.

В связи с этим Мидзутори призвала мировые правительства реформировать способы добычи, хранения и использования воды и управления землей.

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