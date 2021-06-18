Выборы, соцсети и цифровые технологии – в Алматы прошел Казахстанско-французский форум

Игорь Рогов рассказал, чем для казахстанцев может быть полезен опыт французских коллег.

В Алматы ученые, юристы и чиновники обсудили роль цифровизации в государственном управлении. Своим опытом поделились французские коллеги и эксперты, рассказывает zakon.kz.

В Институте Сорбонна-Казахстан прошел форум на тему: «Право в эру цифровизации». В нем приняли участие ученые, юристы и чиновники из Казахстана и Франции. С казахстанской стороны выступили председатель Конституционного совета Кайрат Мами и главы четырех министерств: министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, министр образования Асхат Аймагамбетов, министр юстиции Марат Бекетаев, а также глава Министерства цифровизации Багдат Мусин.

С французской стороны список не менее внушительный: член Конституционного совета Франции Клэр Бази-Малори, зампредседателя Законодательного Комитета Сената Кристоф-Андрэ Фраса, глава французского антикоррупционного агентства Шарль Дюшен.

На форуме обсуждалось значение цифровизации в процессе выборов, влияние соцсетей на ход голосования, участие граждан в управлении государственными процессами и внедрение искусственного интеллекта и блокчейна в судебные органы.

Заместитель исполнительного директора Фонда Назарбаева Игорь Рогов выступил модератором. Он прокомментировал корреспонденту zakon.kz, чем для казахстанцев может быть полезен опыт французских коллег.

Процесс цифровизации усилился, особенно в период пандемии. Встал вопрос о том, достаточно ли наших правовых механизмов для того, чтобы осмыслить блага цифровизации. Мы решили обратиться за помощью к французским специалистам, потому что изучение правовых вопросов цифровизации показало, что Франция является одной из продвинутых стран Европы в плане правового регулирования цифровизации. Мы для того и собрали этот форум, чтобы наши законотворцы ознакомились с теми проблемами, которые существуют и в других странах. Большое спасибо нашим французским коллегам, которые откликнулись. Выступают очень известные и глубокие специалисты именно в правовом регулировании тех или иных цифровых процессов. Участвуют юристы практически всех силовых структур, Минюста, судебной системы. Франция чем еще хороша? У них есть Закон «Цифровая республика», там сконцентрированы все нормы, регулирующие цифровые процессы. Может быть, у нас тоже надо принять подобную программу, - сообщил Игорь Рогов.

Посол Франции в Казахстане Дидье Канесс отметил, что данный форум свидетельствует об исключительности французско-казахстанских отношений. Еще один пример - Институт Сорбонна-Казахстан.

Институт существует уже несколько лет, его открыли в 2014 году президенты Олланд и Назарбаев. Здесь есть три специальности: право, экономика, политические науки. Обучение частично проходит на французском языке. Студенты учатся по программе университетов-партнеров. По окончании учебы они получают французский диплом, который признается во Франции и в Европе. Таким образом, студенты могут получить европейское образование, не покидая Казахстан, - говорит Канесс.

Студентов из Франции в Казахстане пока очень мало, но посольство работает в этом направлении, отметил он.

Дидье Канесс также поделился новостями о пандемической ситуации во Франции. В стране сейчас активно проводится вакцинация населения от коронавируса.

Во Франции эпидемиологическая ситуация, слава Богу, улучшается. Вакцинация идет быстрым темпом. В данный момент 53% взрослого населения уже получили одну прививку, две прививки получила треть населения. Результат уже ощутимый, распространение болезни значительно снизилось, и поэтому мы постепенно возвращаемся к нормальной жизни. Отменяют комендантский час, кафе, рестораны, магазины возвращаются к нормальному ритму работы.

На форуме прошли панельные сессии об административном праве в условиях цифровизации общества, использовании цифровых технологий в борьбе с коррупцией, влиянии цифровизации на деятельность полиции. Организаторы отметили, что данная встреча может стать основанием для разработки новых законопроектов, опирающихся на успешный французский опыт.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!