Алматинскую область посетил зампредседателя АНК

Он ознакомился с работой этнокультурных центров.

Заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов с рабочим визитом посетил Талдыкорган.

По данным пресс-службы акимата области, он ознакомился с работой этнокультурных центров при АНК Алматинской области, молодежного движения "Жаңғыру жолы" и волонтеров.

В мероприятии участвовали председатель Комитета по развитию межэтнических отношений МИОР Г. Шойкин, заместитель акима Алматинской области А. Дандыбаев, руководители и члены этнокультурных объединений, молодежь.

Марат Азильханов в ходе совещания отметил, что представители этнокультурных объединений и региональных молодежных движений "Жаңғыру жолы" будут включены в состав советов по делам молодежи при акиматах областей, городов и районов.

Помимо этого, Азильханов встретился с членами этнокультурных центров, Совета общественного согласия и матерей, клуба ведущих журналистов, научно-экспертной группы при АНК Алматинской области и ознакомился с работой данных структур.

В своем выступлении он отметил, что перед членами Совета Ассамблеи поставлена задача активно участвовать в реализации поручений XXIX сессии Ассамблеи.

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