Сильные дожди и грозы. Прогноз погоды на 19 июня

Приложение zakon.kz
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На юго-западе страны сохраняется погода без осадков.
19 июня сильные дожди пройдут в Казахстане, сообщает zakon.kz.
По данным синоптиков, дожди с грозами ожидаются на северо-востоке и в центре страны.
Лишь на западе и юго-западе сохраняется погода без осадков, - уточнили метеорологи.
Кроме того, местами по республике ожидается шквал, усиление ветра, на юге и западе - с пыльной бурей.
Днем в Мангыстауской, Восточно-Казахстанской, местами в Алматинской области ожидается сильная жара, - добавили в РГП "Казгидромет".
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