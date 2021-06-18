Сильные дожди и грозы. Прогноз погоды на 19 июня

На юго-западе страны сохраняется погода без осадков.

19 июня сильные дожди пройдут в Казахстане, сообщает zakon.kz.

По данным синоптиков, дожди с грозами ожидаются на северо-востоке и в центре страны.

Лишь на западе и юго-западе сохраняется погода без осадков, - уточнили метеорологи.

Кроме того, местами по республике ожидается шквал, усиление ветра, на юге и западе - с пыльной бурей.

Днем в Мангыстауской, Восточно-Казахстанской, местами в Алматинской области ожидается сильная жара, - добавили в РГП "Казгидромет".

Читайте также:

Жара сменится прохладой в Казахстане

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!