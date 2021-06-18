Как решаются проблемы водоснабжения в Акмолинской области

До 2025 года в области запланировано в 107 селах построить сети водоснабжения.

Состояние водоснабжения является важнейшим показателем благоустройства населенных пунктов и уровня жизни в них. Для увеличения охвата централизованным водоснабжением в Акмолинской области реализуется 36 проектов, из них 9 - переходящие с прошлого года.

Выступая на онлайн-брифинге в СЦК, аким области Ермек Маржикпаев сообщил, что вопросы водообеспечения волнуют каждого жителя, поскольку все население является ее потребителем, сообщает Управление внутренней политики.

На сегодня обеспеченность акмолинцев централизованным водоснабжением составляет 89,7%.

В текущем году начаты дополнительно новые проекты по строительству и ремонту систем водоснабжения в 10 населенных пунктах Аккольского, Буландынского, Биржан сал, Жаксынского и Целиноградского районов. На сегодня 8 проектов уже завершенные, по двум сдача планируется в третьем квартале, - отметил руководитель региона.

По словам спикера, по завершении работ около 7 тысяч сельских жителей будут охвачены централизованным водоснабжением.

Кроме того, на уточнение республиканского бюджета заявлено еще 25 проектов.

К слову, поэтапно до 2025 года в области запланировано в 107 селах построить сети водоснабжения, в 57 малых селах - установить комбинированные блок-модули, что позволит обеспечить население области 100% качественным водоснабжением.

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