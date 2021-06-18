Почему обрушился строящийся дом в Павлодаре, объяснили в МИИР РК

На сегодняшний день создана специальная комиссия по данному вопросу, и представитель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК выехал на место обрушения.

В МИИР РК подвели предварительные итоги причин обрушения многоквартирного жилого дома в Павлодаре, сообщает zakon.kz.

Говорится, что отделом архитектуры и градостроительства города было изменено целевое назначение земельного участка (с автостоянки на МЖД) и выданы исходно-разрешительные документы (на проектирование) при отсутствии утвержденного ПДП местности.

Более того, Управлением градостроительного и земельного контроля Павлодарской области надлежащим образом не проводился камеральный контроль данного объекта.

Установлено, что лицом, осуществляющим технический надзор, не предоставлялся ежемесячный отчет о ходе строительства. Закрепленный за данным объектом ответственный эксперт технического надзора зачислен в компанию в декабре 2019 года и исключен в апреле 2021 года согласно реестрам Комитета. Кроме того, у компании технического надзора 19 марта 2021 года просрочена аккредитация на осуществление технадзора. Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК

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Таким образом, ГАСК должны были установить данные факты в ходе мониторинга и предпринять соответствующие меры по приостановке строительства.

Также нужно отметить, что напротив обрушившегося дома строится аналогичный дом тем же подрядчиком.

На сегодняшний день создана специальная комиссия по данному вопросу, представитель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК выехал на место обрушения.

Параллельно инициируется проверка ответственных госорганов, по результатам которой будут приняты соответствующие меры.

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