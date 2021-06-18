Секс-символ советского кино госпитализирован с подозрением на COVID-19

Всего на счету актера – около 80 ролей.

Советский и российский актер театра и кино Игорь Костолевский госпитализирован в одну из московских клиник. У 72-летнего артиста заподозрили пневмонию, сообщает zakon.kz.

По информации Telegram-канала 112, 72-летнему Костолевскому стало плохо дома, оттуда его и увезли в больницу.

Как пишет "Российская газета", у актера подозревают COVID-19.

Первой ролью, принесшей популярность артисту, стало исполнение им роли декабриста Ивана Анненкова в фильме "Звезда пленительного счастья".

Всего на счету актера около 80 ролей. Он снимался в лентах "Бесы", "Преступление", "В лесах и на горах", "Безымянная звезда", "Звезда пленительного счастья" и других картинах.

Звание народного артиста Российской Федерации актер получил в 1995 году.

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