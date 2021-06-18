Мангистауского чиновника сняли с должности после скандального видео

На кадрах руководитель отдела дает советы, как правильно давать взятки.

Видео, на котором и. о. руководителя отдела предпринимательства и сельского хозяйства Мунайлинского района объясняет, как правильно дарить подарки начальству, появилось в Сети, сообщает zakon.kz.

Кто-то из присутствующих на заседании снял Б. Куанышбека в момент, когда тот объяснял сотрудникам способы правильного выстраивания отношений с начальством. В частности, чиновник говорит, что руководителям управлений нужно дарить дорогой парфюм, а не торты.

Вот во "Французском доме" есть духи фирмы Montale. Есть Montale обычная, а есть действительно стоящая. Стоит 48 тысяч. Я вот жене покупаю постоянно, она у меня любит Montale. Возьму, зайду в управление, и заодно отношения будут хорошие. "Махаббатизм" начнется. и.о. руководителя отдела предпринимательства и сельского хозяйства Мунайлинского района Б. Куанышбек

Разговор госслужащего порочит честь и достоинство женщин. Учитывая все это, руководитель Управления предпринимательства и торговли Ж. Токбаева и руководитель Управления инвестиций и развития туризма В. Мустапаева просят уполномоченные органы принять жесткие меры по отношению к Б. Куанышбеку, исходя из Закона "О противодействии коррупции" и Кодекса "О мерах по дальнейшему совершенствованию этических норм и правил поведения государственных служащих РК". Кроме того, они требуют признать нарушение Этического кодекса поведение государственных служащих, а также принять к сотрудникам отдела, фигурирующим в видео, жесткие меры. пресс-служба акимата Мангистауской области

Руководители двух управлений, речь о которых идет на видео, подали заявление, в котором просят рассмотреть способы взыскания штрафов за причиненный моральный ущерб и официальное извинение в соцсетях.

В отношении исполняющего обязанности начальника отдела была начата служебная проверка.

Как стало известно, только что распоряжением акима Мунайлинского района Елтизарова Б. Куанышбек освобожден от занимаемой должности исполняющего обязанности руководителя отдела предпринимательства и сельского хозяйства Мунайлинского района за нарушение требований Кодекса этики государственных служащих РК.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!