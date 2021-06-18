В Туркестане мужчина пытался покончить с собой, спрыгнув с крана

Стражи порядка провели с мужчиной разъяснительную беседу и сумели уговорить спуститься вниз.

Мужчину, пытавшегося спрыгнуть с высоты в Туркестане, спасли полицейские, передает zakon.kz.

Сообщение о неизвестном, забравшемся на строительный кран, поступило на пульт 102 УП города 18 июня около 9.30.

На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы и представители прокуратуры.

Стражи порядка провели с мужчиной разъяснительную беседу и сумели уговорить спуститься вниз.

Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Попытку суицида полицейские зарегистрировали в УП города Туркестан.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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