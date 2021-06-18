1 млн тенге получила лучший врач Алматинской области

Только в этом году бюджет сферы здравоохранения области превысил 168 млрд тенге.

Сегодня, 18 июня, в "Салтанат Сарайы" чествовали медицинских работников Алматинской области. Виновников торжества с профессиональным праздником поздравил аким области Амандык Баталов, сообщает zakon.kz.

Торжественное мероприятие началось с показа фильма, где продемонстрированы достижения в сфере здравоохранения. Затем аким Алматинской области выступил с поздравительной речью.

Этот профессиональный праздник по праву можно считать днем признания и благодарности за ответственный, благородный труд всех тех, кто каждый день помогает сохранить самое ценное - жизнь и здоровье людей. Как точно подмечал "царь врачей" Авиценна: "Врач должен обладать взглядом сокола, мудростью змеи и сердцем льва". Эта фраза стала особенно актуальна в период пандемии. На плечи медиков легла огромная нагрузка, однако профессионализм специалистов Жетысу, быстрая обучаемость, готовность жертвовать своими интересами ради общественного благополучия способствовали локализации опасного вируса и стабилизации эпидобстановки. Объем проделанной вами работы сравним с героическим подвигом. Со своей стороны мы всегда готовы помочь и оказать поддержку в создании комфортных условий работы, быта и профессионального роста. Амандык Баталов

В ходе мероприятия почетными грамотами и благодарственными письмами акима области были награждены отличившиеся работники сферы здравоохранения. Особые слова признательности Амандык Габбасович выразил специалистам, трудившимся дни и ночи на пролет во время эпидемиологической ситуации.

Также награждены победители областного конкурса, проведенного в честь Дня медицинского работника.

Лучшим врачом признана Меруерт Джумабаева, врач-гематолог Алматинской региональной клинической детской больницы, которой в качестве награды вручен сертификат на сумму миллион тенге.

Победителем в номинации "Лучший сельский врач" стала Алма Сембаева, заведующая врачебной амбулатории Косозен Илийского района.

"Лучшим менеджером в сфере здравоохранения" стал Нурлан Сурашев, директор областного кардиологического центра г. Талдыкорган.

"Лучший фельдшер" - Марияхан Ибышева, фельдшер медицинского пункта с. Аркабай Талгарского района.

"Лучший средний медицинский работник" - Айнур Макенова, медицинская сестра Сарканской центральной районной больницы.

"Лучший социальный работник" - Марина Терпиловская, социальный работник медицинского центра "Нур Авиценум" г. Талдыкорган.

Все они были награждены денежными сертификатами.

В свою очередь ветеран здравоохранения Тлеуберды Джансенгиров и лучший врач Меруерт Джумабаева, врач-гематолог Алматинской региональной клинической детской больницы, поблагодарили за оказанное доверие и внимание.

В ходе мероприятия за внесенный вклад в развитие здравоохранения Алматинской области награжден медалью "За вклад в развитие здравоохранения" аким Алматинской области Амандык Баталов.

Стоит отметить, что только в этом году бюджет сферы здравоохранения области превысил 168 млрд тенге. В рамках Дорожной карты предвыборной программы партии "Nur Otan" до 2025 года в регионе планируется строительство 109-ти объектов здравоохранения, из них 23 - в текущем году, в том числе 20 быстровозводимых блочно-модульных медпунктов.

Это позволит повысить качество и доступность медицинских услуг, особенно в отдаленных сельских населенных пунктах.

Благодаря принимаемым мерам и постоянной государственной поддержке уровень оснащенности медицинским оборудованием и санитарным автотранспортом в регионе достиг 90%.

В текущем году дополнительно будет закуплено современное медицинское оборудование на сумму 3,2 млрд тенге. Оснащенность медорганизаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, будет доведена до 93%. Решается и проблема дефицита кадров. За счет средств местного бюджета в медицинских вузах и резидентуре обучаются 239 человек (107 студентов, 129 резидентов), в этом году планируется зачислить еще 30 студентов.

На контроле и жилищный вопрос. В прошлом году на покупку 127 квартир для медиков было выделено 756 млн тенге. Еще 30 арендных домов выделено в новом коттеджном городке. И это не предел. Планируется построить в Талдыкоргане второй многоквартирный дом специально для работников здравоохранения.

В завершение мероприятия состоялся праздничный концерт.

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