Швеция с трудом справилась со Словакией на Евро-2020

Если бы не пенальти, который реализовал Форсберг на 77 минуте игры, то болельщики могли бы и не увидеть голов в этой игре.

18 июня на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге сыграли сборные Швеции и Словакии, сообщает zakon.kz.

Спонсор рубрики "Euro-2020" — Parimatch, онлайн-букмекер №1 в Казахстане. С 11 июня по 11 июля компания разыграет четыре Лексуса и призы на 50 млн тенге. Розыгрыши авто и других подарков будут проходить каждую неделю. Для участия необходимо сделать ставку от 2000 тенге с коэффициентом не ниже 1,8. Подробности акции смотрите здесь.

Матч второго тура групповой стадии чемпионата Европы 2020 закончился со счетом 1:0 в пользу желто-синих. Скучный, он напоминал больше игру между командами из захолустных городков, где-нибудь в той же Словакии.

Единственно, Кристоффер Олссон всю игру очень грубо сбивал словаков с ног. Не иначе в клубе "Краснодар" научился, где играет на позиции полузащитника. Сегодня отделался желтой карточкой, хотя имел все шансы на красную.

Желто-синие столкнулись в отношении себя с той же тактикой, которую они сами применяли в игре с испанцами – словаки ушли в оборону и не давали сопернику полноценно развернуться. Так словаки пару раз наведывались в штрафную к шведам, но без фанатизма – Гашек там просто крутился с мячом, не стремясь развить атаку.

И если бы не пенальти, который реализовал Форсберг на 77 минуте игры, то болельщики могли бы и не увидеть голов в этой игре.

Дезориентированный вратарь Дубравка выскочил навстречу Кайсону в своей штрафной и сбил с ног.

После чего арбитр назначил пенальти – Дубравка сумел угадать направление удара с "точки" и едва не отбил мяч, прыгнув в левый от себя угол. Но удар Эмиля Форсберга точно под штангу был очень силен. 1:0. Первый и последний гол за всю игру.

Сборная Словакии пробилась на Чемпионат Европы с "черного хода". Команда заняла третье место в группе, уступив путевку на Евро-2020 Хорватии и Уэльсу. Но сумели справиться с довольно сложным соперником – поляками, которых многие считали фаворитами группы.

Словаки звезд с неба не хватают, но по-бульдожьи прямолинейно действовали в силовой манере, не сдаваясь до финального свистка. Сегодня действовали также и, если бы не пенальти, могли бы повторить успех. Словаков вполне устраивала ничья и это было видно по всей их игре. А вот Швеции два очка после двух туров не нужны, поэтому она не переставала атаковать.

Швеция перед игрой имела одно очко и занимала второе место в группе E. Это стало возможным благодаря натянутой ничье в игре с испанцами. Как уже упоминалось, шведы к их воротам почти не подходили, зато в своей зоне связывали испанцев, не давая им нормально играть. Несмотря на обилие голевых моментов, испанцы не сумели ни один из них реализовать. Точнее шведы не дали.

1:0 – шведы с трудом вырвали необходимую победу.

В пятницу 18 июня на Евро-2020 еще сыграют команды Хорватия - Чехия и Англия - Шотландия.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Хорватия-Чехия: победа Хорватии – 2.21, победа Чехии – 3.4, ничья – 3.6.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Англия - Шотландия: победа Англии - 1.35, победа Шотландии - 11.00, ничья - 5.30.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!