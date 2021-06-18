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В Павлодарской области горел лес

Фото: пресс-служба ДЧС РК 18 июня 2021, 21:53

После облета сотрудниками КазАвиа охраны было установлено, что горят пять разрозненных очагов в Баймбетском лесничестве.

На территории природного резервата "Ертис орманы" в Павлодарской области горел лес, передает zakon.kz.

Информация о пожаре поступила 18 июня в 12.36.

Департамент ЧС сразу направил туда силы и средства. После облета сотрудниками КазАвиа охраны было установлено, что горят пять разрозненных очагов в Баймбетском лесничестве.

На тушение были сосредоточены силы и средства ДЧС: 8 человек личного состава и 3 единицы техники, а также 60 работников и 17 единиц техники лесоохраны "Ертис орманы". К 15.00 все очаги были локализованы. пресс-служба ДЧС РК

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