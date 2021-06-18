Тонущую девушку и пытавшегося ее спасти мужчину, спас полицейский

В тот день могли оборваться все три жизни.

Отдых у воды едва не закончился трагедией. Мужчина бросился на помощь незнакомке, которая тонула в реке. Но обоих стало затягивать течением, сообщает zakon.kz.

К счастью, появился еще один герой, который изменил ход событий, передает Первый канал "Евразия".

По берегу ходила, по воде. Провалилась, и меня занесло течение. Потом начала тонуть. жительница Петропавловска Дильназ

Дильназ этот ужас хотела бы забыть. Родные до сих пор не знают о случившемся. Поэтому девушка скрывает лицо. Но не рассказать о героях она просто не может, их было двое. Первым бросился на помощь Владимир. Он отдыхал неподалеку в студенческой компании. Но хрупкая Дильназ от ужаса стала очень сильной и потянула спасителя на дно.

Мы вместе начали тонуть. Я помню, что меня мужчина спас. жительница Петропавловска Дильназ

У меня родные лежали в больнице. Устал дома сидеть один и решил прогуляться по берегу Ишима. помощник дежурного первого городского отдела полиции Мейрман Тулебаев

Старший сержант Тулебаев, тем более, не собирался плавать в еще студеной воде. Но пришлось открыть для себя купальный сезон в экстренном порядке. Сначала спас девушку. Потом Владимира стал откачивать, тот уже не дышал.

Он был уже синий, без сознания, пульса уже не было. Нам всем троим повезло, я в детстве ходил на плавание. У меня отец пловец, и меня тоже решил отдать на плавание. помощник дежурного первого городского отдела полиции Мейрман Тулебаев

Для Владимира все закончилось реанимацией. Неделю его держали в медикаментозной коме. Выкарабкивался с трудом. Сегодня мужчину выписали, но рассказывать о том дне он отказался. Парень выиграл для Дильназ несколько спасительных минут.

Огромное спасибо за свою жизнь. Я им всю жизнь буду благодарна. Чтобы таких людей было много на земле. жительница Петропавловска Дильназ

Я позвонил жене после того, как спас людей. Жена сказала, что молодец, мой герой. Родители тоже похвалили. Сказали, молодец, так держать. Но в следующий раз будь аккуратней. помощник дежурного первого городского отдела полиции Мейрман Тулебаев

Но меньше всего Мейрман хочет, чтобы следующий раз когда-нибудь повторился. В тот день могли оборваться все три жизни.

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