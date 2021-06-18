Главная достопримечательность Туркестана построена из пенопласта?

Трещину уже замазали штукатуркой. В администрации "Керуен-сарая" заявили, что проект был утвержден специалистами госэкспертизы. А наружную часть и декор выполнили, используя "последние технологии".

Казахстанцы обсуждают качество комплекса "Керуен Сарай" в Туркестане, сообщает zakon.kz.

Руководитель национальной правозащитной сети Qorgau Чингиз Лепсибаев опубликовал на своей странице в соцсети фото, где ребенок, отковыряв обшивку стены, обнаружил внутри пенопласт, передает Первый канал "Евразия".

Кадры вызвали широкий общественный резонанс в Казнете.

Я увидел своими глазами, что главная новая достопримечательность Туркестана (который наши предки построили 1200 лет назад, а мавзолей - 600 лет) Керуен Сарай построен не из г... и палок, а из пенопласта и штукатурки. Полагаю, что все руководство региона и все подрядчики должны дать подписку о невыезде лет на 10. Больше не потребуется, так как от дождей и пары зим вся эта очень красивая потемкинская деревня развалится. руководитель национальной правозащитной сети Qorgau Чингиз Лепсибаев

Трещину уже замазали штукатуркой. В администрации "Керуен-сарая" заявили, что проект был утвержден специалистами госэкспертизы. Все здания построены из надежных материалов - арматурной колонны и газоблока. А наружную часть и декор выполнили, используя "последние технологии".

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