Кровь и пенальти - Хорватия и Чехия сыграли вничью на Евро-2020

Хорваты смотрелись куда менее опасно, чем ожидалось. Чехи же откровенно впечатлили. Итог игры 1:1.

18 июня состоялся матч групповой стадии Евро-2020 Хорватия — Чехия. Команды играли на "Хэмпден Парк" в шотландском Глазго, сообщает zakon.kz.

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Хорваты смотрелись куда менее опасно, чем ожидалось. Чехи же откровенно впечатлили. Итог игры 1:1.

Счет в матче открыл Патрик Шик. Он вновь стал героем матча. На 34 минуте игры ему досталось локтем от Ловрена. Из носа брызнула кровь, судья назначил пенальти. Он требовал от Патрика покинуть поле, но тот уперся.

Несмотря на окровавленное лицо и то, что непосредственно перед ударом она снова пошла из носа, Патрик пробил по воротам. Вратарь в один угол, мяч в другой. 1:0 в пользу сборной Чехии.

В прошлой игре с шотландцами Шик забил великолепный гол ударом головой, выпрыгнув выше двух соперников, а после перерыва ввалил лучший гол турнира — с центра поля. Впереди еще много матчей, но тот гол пока основной претендент на лучший на Евро-2020.

А сегодня было странно, что судья не обеспечил, чтобы игрок с кровотечением покинул пределы поля, и был определен другой пенальтист. Скорее всего с Карлоса дель Серро Гранде еще спросят за это.

Счет хорваты сравняли сразу после начала второго тайма. Чехи прозевали проход Перишича по левому флангу. Иван вошёл в штрафную с фланга и мощно пробил к дальней штанге. Вратарь прыгнул, но ловить уже было нечего.

Итог игры 1:1.

Все матчи группы D Евро-2020 происходят на Британских островах. Хорватия и Чехия на этом празднике бриттов явно чувствуют себя слегка "не в своей тарелке".

Хорватия играла с фаворитом группы в лице сборной Англии и минимально уступила — 0:1. В атаке ничего не создала, а сама пропустила. Чехи же обыграли аутсайдера квартета Шотландию со счетом 2:0.

Хорватия — действующий вице-чемпион мира и пытается держать марку. Высокий уровень игроков и слаженность действий. Поражением от Англии она осложнила себе выход в плей-офф Евро. Ничего страшного не случилось, неудача с явным фаворитом группы — это терпимо. А вот каждая следующая оплошность способна оказаться роковой. И чехи их сегодня заставили напрячься.

В отборе на чемпионат мира сборная Чехии стартовала с разгрома 6:2 эстонцев, но дальше результаты пошли на спад. Вырвав важную ничью 1:1 у Бельгии, они не смогли ничего противопоставить Уэльсу, проиграв 0:1 в гостях.

Эти соперники встречались на ЕВРО - 2016. Их матч группового этапа завершился вничью со счетом 2:2, причем чехи отыграли два мяча в концовке встречи. Сборная Хорватия не убедила и в первой игре настоящего чемпионата Европы. Команда пропустила на 57 - ой минуте и не смогла отыграться.

Но футбол соперники показали сегодня отличный.

Сегодня в пятницу 18 июня на Евро-2020 еще сыграют Англия - Шотландия.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Англия - Шотландия: победа Англии - 1.35, победа Шотландии - 11.00, ничья - 5.30.

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