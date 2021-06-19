СМИ: США приостановили многомиллионную военную помощь Украине

По словам источников, основные виды вооружений, которые предусматривались в рамках пакета помощи, включали в себя системы ближней противовоздушной обороны, стрелковое оружие и противотанковые вооружения.

Белый дом приостановил пакет военной помощи Украине в размере 100 млн долларов, включавший в себя летальное оружие, сообщает zakon.kz.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Как пишет газета, организовать проработку военной помощи Украине ранее поручил Совет национальной безопасности страны. Это произошло на фоне передвижения ВС России внутри страны, в том числе вблизи украинской границы.

По информации медиа-центра, над пакетом работали сотрудники госдепартамента США и Пентагона по поручению членов Совета нацбезопасности. Они же и приняли решение о приостановке оказания помощи после того, как российская сторона объявила об отводе войск от границы, а также в преддверии саммита президентов США и РФ в Женеве.

По словам источников, основные виды вооружений, которые предусматривались в рамках пакета помощи, включали в себя системы ближней противовоздушной обороны, стрелковое оружие и противотанковые вооружения.

Как отметил один из собеседников Politico, возможность предоставления помощи Украине по-прежнему окончательно не исключается.

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