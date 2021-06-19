Семья погибшего солдата не верит в его самоубийство

У родных много вопросов к сотрудникам воинской части 5517, где служил Колганат.

Родные солдата, скончавшегося от огнестрельного ранения, не верят в его суицид, сообщает zakon.kz.

Они требуют провести расследование, передает КТК.

Семья считает, что совершить самоубийство парень не мог.

У родных много вопросов к сотрудникам воинской части 5517, где служил Колганат. Туда срочник попал полгода назад. По видеосвязи через день общался с семьей. И не было ни малейшего намека на то, что у парня есть проблемы. По официальной версии, рядовой застрелился во время караула. В больницу солдата привезли еще живым, но шансов спасти его не было.

У него голова полностью раздроблена. Это ведь невозможно – трижды в себя стрелять. Сам бы он на это не решился. Хотя все кругом говорят: суицид, суицид. Но я не верю. Сын не мог совершить самоубийство. мать К. Аширова Гульшат Жубатконова

21-летнего Колганата Аширова похоронили сегодня. Тело доставили из Уральска военнослужащие.

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