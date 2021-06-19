Англия – Шотландия: нулевая ничья на Евро-2020

Перед игрой все специалисты были единодушны - англичане изначально гораздо мощнее, да еще и играют на своем поле. Но на деле, они, хоть и проявили себя активнее, чем шотландцы, но распечатать их ворота не смогли.

Последний эпизод извечного британского противостояния Англия – Шотландия состоялся в Лондоне на стадионе "Уэмбли" и закончился неожиданной безголевой ничьей, сообщает zakon.kz.

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Первый тайм начался жестко. Агрессивную игру показали шотландцы. Линдон Дайкс в борьбе врезал Люку Шоу ногой по корпусу, а затем горцы и вовсе едва не забили – Макгинн точно подал Че Адамсу с центра штрафной, а тот едва не расстрелял ворота. Спас Стоунз, заблокировав удар в падении.

Первый тайм несмотря на отсутствие голов смотрелся на одном дыхании – динамичный, на отличной скорости.

Во втором тайме, англичане, помня, что они все же фавориты группы, попытались усилиться. Наседали на соперника, пару раз взломали оборону, но забить не смогли. Регулярно мяч вылетал за ворота, даря англичанам возможность углового, но и его реализовать не получилось.

Расслабившись, они забыли про оборону, и шотландцы едва не вколотили мяч Джордану Пикфорду на 17 минуте второго тайма. Дайкс бил в пустые ворота. Джеймс вынес мяч с линии в последний момент. Самый опасный и самый интересный момент в игре!

В конце игры судья добавил 2 минуты к основному времени, англичане организовали очередной штурм ворот, но голов в этой игре так и не случилось.

Перед игрой все специалисты были единодушны - англичане изначально гораздо мощнее, да еще и играют на своем поле. Букмекеры оценивали ставки на них намного выше, чем на шотландцев, но на деле, англичане, хоть и проявили себя активнее, чем горцы, но распечатать их ворота, так и не смогли.

То ли из-за того, что у хозяев самый молодой состав за всю историю их мировых первенств, то ли не хватило куража, то ли переоценили себя и недооценили соперника, но справиться с шотландцами, которых считали жертвенным агнцем, у них не вышло.

Англия - один из главных фаворитов турнира. Но тоже самое говорили и про испанцев, а те точно также не сумели додавить шведов.

Команда Гарета Саутгейта не смогла досрочно выйти из группы и сравнялась по очкам с Чехией, которой уступает по разнице мячей. Шотландия набрала на Евро-2020 первый балл.

В третьем туре Англия сыграет с Чехией, а Шотландия с Хорватией, у которой также одно очко после двух матчей.

В субботу 19 июня на Евро-2020 сыграют команды Венгрии и Франции, Португалии и Германии, Испании и Польши.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Венгрия - Франция: победа Венгрии - 12.00, победа Франции- 1.31, ничья - 5.60.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Португалия - Германия: победа Португалии - 3.35, победа Германии - 2.40, ничья - 3.25.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Испания - Польша: победа Испании - 1.36, победа Польши - 9.60, ничья - 5.30.

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