США заявили о помощи Украине на случай обострения ситуации на границе с Россией

По словам Джен Псаки, мысль о том, что Вашингтон удерживал помощь Киеву в сфере безопасности, "является абсурдной".

Американская администрация подготовила резервные средства помощи Киеву на случай обострения ситуации на российско-украинской границе, сообщает zakon.kz со ссылкой на RT.

Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

На прошлой неделе, накануне саммита США - Россия, мы предоставили пакет помощи в области безопасности на сумму $150 млн. ...Сейчас мы предоставили всю сумму, выделенную Конгрессом в рамках инициативы помощи Украине в области безопасности, - говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Она подчеркнула, что в Белом доме подготовили резервные средства на случай дальнейшего вторжения России на Украину.

Псаки также отметила, что США «непоколебимо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины».

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