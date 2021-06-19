Сколько новых случаев COVID-19 выявлено в регионах Казахстана

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 148 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 18 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1148 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 367,

в городе Алматы - 115,

в городе Шымкент - 45,

в Акмолинской области - 33,

в Актюбинской области - 21,

в Алматинской области - 35,

в Атырауской области - 45,

в ВКО - 81,

в Жамбылской области - 21,

в ЗКО – 73,

в Карагандинской области - 149,

в Костанайской области - 32,

в Кызылординской области - 22,

в Мангыстауской области - 34,

в Павлодарской области - 39,

в СКО - 22,

в Туркестанской области - 14.

Всего в стране подтвержден 407 531 случай.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 778 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 102,

в городе Алматы - 105,

в городе Шымкенте - 76,

в Акмолинской области - 35,

в Актюбинской области - 32,

в Алматинской области - 24,

в Атырауской области - 28,

в ВКО - 72,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 24,

в Карагандинской области - 123,

в Костанайской области - 4,

в Кызылординской области – 4,

в Мангыстауской области - 41,

в Павлодарской области - 87,

в СКО - 19,

в Туркестанской области - 2.

Всего в стране выздоровело 383 239 человек от COVID-19

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