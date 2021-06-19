Сколько новых случаев COVID-19 выявлено в регионах Казахстана

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 148 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 18 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1148 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан - 367,
- в городе Алматы - 115,
- в городе Шымкент - 45,
- в Акмолинской области - 33,
- в Актюбинской области - 21,
- в Алматинской области - 35,
- в Атырауской области - 45,
- в ВКО - 81,
- в Жамбылской области - 21,
- в ЗКО – 73,
- в Карагандинской области - 149,
- в Костанайской области - 32,
- в Кызылординской области - 22,
- в Мангыстауской области - 34,
- в Павлодарской области - 39,
- в СКО - 22,
- в Туркестанской области - 14.
Всего в стране подтвержден 407 531 случай.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 778 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 102,
- в городе Алматы - 105,
- в городе Шымкенте - 76,
- в Акмолинской области - 35,
- в Актюбинской области - 32,
- в Алматинской области - 24,
- в Атырауской области - 28,
- в ВКО - 72,
- в Жамбылской области - 0,
- в ЗКО - 24,
- в Карагандинской области - 123,
- в Костанайской области - 4,
- в Кызылординской области – 4,
- в Мангыстауской области - 41,
- в Павлодарской области - 87,
- в СКО - 19,
- в Туркестанской области - 2.
Всего в стране выздоровело 383 239 человек от COVID-19
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!