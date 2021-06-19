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Сколько новых случаев COVID-19 выявлено в регионах Казахстана

Фото: РБК 19 июня 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 148 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 18 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1148 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 367,
  • в городе Алматы - 115,
  • в городе Шымкент - 45,
  • в Акмолинской области - 33,
  • в Актюбинской области - 21,
  • в Алматинской области - 35,
  • в Атырауской области - 45,
  • в ВКО - 81,
  • в Жамбылской области - 21,
  • в ЗКО – 73,
  • в Карагандинской области - 149,
  • в Костанайской области - 32,
  • в Кызылординской области - 22,
  • в Мангыстауской области - 34,
  • в Павлодарской области - 39,
  • в СКО - 22,
  • в Туркестанской области - 14.

Всего в стране подтвержден 407 531 случай.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 778 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 102,
  • в городе Алматы - 105,
  • в городе Шымкенте - 76,
  • в Акмолинской области - 35,
  • в Актюбинской области - 32,
  • в Алматинской области - 24,
  • в Атырауской области - 28,
  • в ВКО - 72,
  • в Жамбылской области - 0,
  • в ЗКО - 24,
  • в Карагандинской области - 123,
  • в Костанайской области - 4,
  • в Кызылординской области – 4,
  • в Мангыстауской области - 41,
  • в Павлодарской области - 87,
  • в СКО - 19,
  • в Туркестанской области - 2.

Всего в стране выздоровело 383 239 человек от COVID-19

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