Несовершеннолетняя выпала из окна пятого этажа в Аксу

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В полиции сообщили, что это произошло по неосторожности выпавшей девочки.
Несчастный случай произошел в Аксу, сообщает zakon.kz.
Как уточнили в областной полиции, 18 июня в 09:40 из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, в городе Аксу по своей неосторожности выпала несовершеннолетняя.
В результате падения несовершеннолетняя с различными травмами госпитализирована в больницу. пресс-служба ДП Павлодарской области
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