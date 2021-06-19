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Несовершеннолетняя выпала из окна пятого этажа в Аксу

Фото: из открытых источников 19 июня 2021, 10:02

В полиции сообщили, что это произошло по неосторожности выпавшей девочки.

Несчастный случай произошел в Аксу, сообщает zakon.kz.

Как уточнили в областной полиции, 18 июня в 09:40 из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, в городе Аксу по своей неосторожности выпала несовершеннолетняя.

В результате падения несовершеннолетняя с различными травмами госпитализирована в больницу. пресс-служба ДП Павлодарской области

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