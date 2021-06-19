Первый в Центральной Азии "Гамма-нож" установили в Наццентре нейрохирургии РК

"Гамма-нож" - это радиохирургическая установка для лечения опухолей, сосудистых и функциональных заболеваний головного мозга.

Премьер-министр РК Аскар Мамин посетил Национальный центр нейрохирургии, где ознакомился с работой нового отделения радиологии и радиохирургии, сообщает zakon.kz.

Главе Правительства был презентован современный комплекс "Гамма-нож" производства Швеции. Казахстан стал третьей страной на территории СНГ и первой в Центральной Азии, где есть подобное высокотехнологичное оборудование. Всего в мире насчитывается около 400 установок "Гамма-ножа", половина из которых находится в США и Японии, - говорится в сообщении primeminister.kz.

"Гамма-нож" - это радиохирургическая установка для лечения опухолей, сосудистых и функциональных заболеваний головного мозга. Принцип работы заключается в том, что используется радиоактивное излучение от 192 источников кобальта-60, пучки которого собираются вместе и сходятся в районе патологического очага. Они разрушают ДНК опухолевых клеток. При этом здоровые ткани мозга и все тело пациента не облучаются. Сама операция проходит безболезненно, не требует трепанации черепа. Операция однократная, то есть нет необходимости проводить в несколько этапов, как при лучевой терапии. Поэтому сегодня "Гамма-нож" является "золотым стандартом" радиохирургического лечения.

Казахстанцы смогут получить такое лечение бесплатно по квоте. Ранее пациентов приходилось отправлять на дорогостоящее лечение за рубеж. Установка в Национальном центре нейрохирургии единственного в регионе Центральной Азии "Гамма-ножа" также будет способствовать развитию медицинского туризма в РК.

Повышение доступности и эффективности системы здравоохранения – один из ключевых приоритетов развития нашей страны. В рамках разрабатываемого национального проекта "Здоровая нация" будет принят комплекс мер по дальнейшей модернизации инфраструктуры здравоохранения и совершенствованию мер социальной поддержки медицинских работников, - сказал Аскар Мамин, поздравив казахстанских медиков с наступающим профессиональным праздником.

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