Девушка после похода к косметологу чуть не лишилась носа и губы

Косметолог ей ввел филлеры, а спустя несколько дней у нее начался некроз.

Жительница Ливерпуля, 26-летняя Лия Мортон, сходила к косметологу и чуть не лишилась носа и губы, передает zakon.kz.

Как сообщает Лента.ру, девушка хотела немного скорректировать форму носа. Косметолог ей ввел филлеры, а спустя несколько дней у нее начался некроз.

По словам Мортон, она заподозрила неладное еще в начале процедуры — в клинике ее не предупредили о возможных побочных эффектах и просто вогнали шприц в кожу. Вечером того же дня девушка почувствовала боль и давление в носу, а на утро кончик носа побелел и стал ледяным наощупь. Девушка позвонила в клинику, где ее успокоили по поводу такого эффекта.

Как пишет The New York Post, через несколько дней на носу Мортон появились небольшие белые пузырьки, которые затем стали черными. Девушка запаниковала и обратилась в больницу, где у нее диагностировали некроз - отмирание тканей. Оказалось, что при введении филлера ей повредили сосуд, который снабжал кровью кончик носа.

Британке провели специальное сканирование. Оно показало, что в ее нос и верхнюю губу вообще не поступает кровь. Девушке назначили лечение, однако отметили, что у нее на лице все равно останутся шрамы из-за некроза.

Кроме того, неизвестно, приобретут ли кончик носа и губы былой цвет.

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