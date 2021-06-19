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Артист представил свой новый альбом.

Популярный рэпер из Казахстана Jah Khalib стал гостем программы "Вечерний Ургант" на российском Первом канале, сообщает zakon.kz.

Jah Khalib высказал свое мнение по поводу волны популярности людей искусства из Казахстана.

Все создают что-то новое, пытаются создать что-то новое в направлениях искусства. Наверное, это потому, что у нас очень интернациональная страна, живет по-моему 122 национальности. И во времена войны еще многих переселяли на нашу землю, чтобы сохранить людей. И мне кажется, вот этот вот коктейльчик или микс из разных национальностей и менталитетов дал какой-то свой классный выход, — поделился он.

На передаче Jah Khalib представил свой новый альбом и анонсировал новый клип совместно с группой Artik & Asti.

Он также подчеркнул, что пришел к музыке благодаря Батырхану Шукенову.

На саксофоне я играю со средней школы. Я в четвертом классе пошел с мамой на концерт, и, увидев его на сцене, я понял, что хочу стать музыкантом. Как он тепло, душевно работает с людьми, какой он открытый, как он уходит в музыку. И я тогда маме просто сказал: "мам, я хочу тоже так". И с этого момента все и понеслось, - рассказал рэпер.

Jah Khalib рассказал Урганту о своем топ-3 казахстанских музыкантов:

Из свежих фрешменов, в кого мы верим и возлагаем большие надежды, это JAMAN T, DASHXX и Akha, - отметил артист.

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