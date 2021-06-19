Самолет с парашютистами потерпел крушение в России, врезавшись в лесной массив

По последним данным, погибли семь человек, пострадали - 17.

Самолет со спортсменами-парашютистами на борту потерпел крушение в Кемеровской области, передает zakon.kz.

Самолет L-410 взлетел с аэродрома Танай, завалился на левый борт. (На борту - прим. ред.) 17 человек были парашютистами. Четверо погибших, восемь ранены, - сообщили ТАСС в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре.

Четыре человека находятся в тяжелом состоянии, еще четыре - в средней степени тяжести.

Как сообщили агентству в Единой дежурной диспетчерской службе Промышленного района, в результате крушения самолета погибли четверо, пострадали 17 человек.

Менеджер аэродрома уточнила, что все прыжки с парашютом, запланированные на 19 июня на аэродроме Танай, где произошло ЧП, отменены.

Как рассказал источник, знакомый с обстоятельствами крушения, самолет L-410 принадлежит Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ).

По предварительной информации, во время выполнения парашютных прыжков после взлета произошел отказ двигателя с последующей жесткой посадкой самолета L-410, (бортовой номер - прим. ред.) RF-94603 (ДОСААФ), - уточнил он.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что легкомоторный самолет типа L-410 совершил жесткую посадку в населенном пункте Журавлево.

На место оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения гарнизона. По предварительным данным, есть пострадавшие, - сказали в пресс-службе.

Как сообщили агентству в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в 10:17 (09:17 по времени Нур-Султана) экипаж доложил об отказе одного из двигателей.

В процессе снижения (самолет - прим. ред.) столкнулся с лесным массивом, - сказал собеседник агентства.

По данным губернатора региона, Сергея Цивилева, самолет совершал тренировочный полет с 19 людьми на борту.

По последним данным источника агентства в экстренных службах, в результате падения самолета L-410 семь человек погибли, 17 пострадали.

Аэродром Танай расположен в Промышленновском районе Кузбасса рядом с границей с Новосибирской областью. На его базе создан и действует Кузбасский парашютный центр, который проводит парашютно-десантную подготовку спортсменов и любителей.

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