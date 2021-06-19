Гражданин Турции обокрал гостиницу в Нур-Султане

Сотрудниками криминальной полиции задержан 37-летний мужчина.

Полицейские Нур-Султана задержали гражданина Турции за кражу в гостинице, сообщает zakon.kz.

Сотрудниками криминальной полиции задержан 37-летний мужчина.

Так, ранним утром в 06.30 часов, проходя мимо гостиницы по улице Кутпанова, подозреваемый вошел внутрь. С целью изучения обстановки он зашел в холл, а затем, осмотревшись и убедившись, что в гостинице отсутствует персонал, дальше прошел по коридору. Одна из дверей оказалось незапертой. Зайдя внутрь комнаты отдыха, мужчина, воспользовавшись отсутствием посторонних, похитил сотовый телефон марки "Самсунг".

Установлено, что подозреваемый является гражданином Турции. Проверяется законность пребывания на территории РК.

Возбуждено уголовное дело.

Департамент полиции Нур-Султана рекомендует быть бдительными, не оставлять двери незапертыми, если даже отлучаетесь на незначительное время. В целях безопасности постояльцев и защиты имущества от краж, необходимо обеспечить круглосуточную охрану и установить качественные охранные сигнализации.

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