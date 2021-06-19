В Алматы объявлено штормовое предупреждение

Днем местами кратковременный дождь, гроза.

19 июня в городе Алматы объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

ДЧС города Алматы на основании Штормового предупреждения Казгидромет ОЯ № 31, информирует, что сегодня 19 июня 2021г. в городе Алматы в конце дня ожидается гроза, - говорится в сообщении ДЧС города.

Кроме того, в соответствии Штормового предупреждения ОЯ № 32, в горах Алматы с 21 часов 18 июня по 21 час 19 июня 2021г., днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-западный, днем при грозе порывы 15 м/с.

Если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

На природе: Отдыхая на природе до начала дождя хорошо закрепите палатку, все металлические предметы (посуду, лопаты, пилы, молотки, мангал) сложите в 15-20 м от людей, лягте в палатку и переждите грозу в ней.

Если палатки нет, тогда изолируйтесь от почвы. Положите под себя полиэтилен, ветки, камень. Сядьте и сгруппируйтесь, опустив голову на согнутые в коленях ноги, ступни ног соедините вместе, накройтесь полиэтиленом, так как мокрое тело и одежда повышают опасность поражения молнией.

На открытой местности, в степи, следует укрыться от грозы в сухих ямах, канавах, оврагах. Но если они начнут заполняться водой, лучше их покинуть. При этом надо помнить, что песчаная и каменная почва безопаснее глиняной.

Не располагайтесь на возвышенностях, у металлических заборов, опор линий электропередачи и под проводами.

У воды: во время грозы не купайтесь, не располагайтесь в непосредственной близости от водоема, не плавайте на лодке, не ловите рыбу.

Если вы находитесь на водоеме и видите приближение грозы — немедленно покиньте акваторию, отойдите от берега. Ни в коем случае не пытайтесь спрятаться в прибрежных кустах.

Если в поисках укрытия, вам необходимо пересечь открытое пространство – не бегите, идите спокойным шагом. И отключите при этом сотовый телефон.

В транспорте: Если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника. Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы.

А вот велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их надо положить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!