В каком случае человек гарантированно не заболеет COVID-19

Об этом рассказал разработчик "Спутник V".

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, в каком случае человек гарантированно не заболеет коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz.

По его словам, человек гарантированно не заболеет коронавирусной инфекцией при наличии антител к S-белку или к большей его части.

При наличии определенного уровня таких антител человек гарантированно не заболеет ни "уханьским" штаммом коронавируса, против которого создавалась вакцина "Спутник V", ни теми штаммами, которые циркулируют в настоящее время под различными географическими названиями - от Британии до Индии, - заявил он РИА Новости.

В настоящее время, по его словам, наиболее доступны в России и соответствуют всем параметрам две тест-системы: "Вектор-Бест" и "Ниармедик".

Одна тест-система, как пояснил Гинцбург, определяет антитела ко всему S-белку, другая - к большой части этого S-белка, к так называемому RBD-домену, внутри него находится кусочек S-белка.

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Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ.

По данным Минздрава РФ, за последнюю неделю количество заболевших по стране выросло на 30%, госпитализаций - на 32,5%. Основной прирост показателей - в Московском регионе и Санкт-Петербурге. За считаные дни количество заболевших увеличилось в три раза. Такой всплеск власти Москвы объясняют новыми штаммами - более агрессивными и быстро распространяемыми. В Москве стали оперативно принимать меры: ужесточили контроль санитарно-эпидемиологических требований, объявили до 20 июня нерабочие дни. Также в столице ввели обязательную вакцинацию ряда групп работающих граждан: в торговле, в сфере услуг, бытовых услуг, образовании, здравоохранении, органах государственной власти, региональных, местного самоуправления. На аналогичный шаг пошли в Московской, Кемеровской и Сахалинской областях.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

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