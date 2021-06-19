Казахстан готов поставить QazVac в Украину

Об этом заявил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов.

Казахстан готов поставить свою вакцину от коронавирусной инфекции QazVac в Украину, в случае заинтересованности Киева, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов.

Сейчас перед всеми странами стоит основная задача - открыться после ковидных запретов. И главное в ее достижении - массовая вакцинация населения. Казахстан является одной из немногих стран-производителей собственной вакцины от коронавируса COVID-19. Наша QazVac, разработанная на платформе аденовирусных векторов человека, имеет эффективность более 96%. Мы готовы обеспечить поставки вакцины в случае заинтересованности Киева. Бахыт Султанов

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