Шестилетняя девочка умерла от удара током в Уральске: мать возмущена расследованием

Полицейские проверяли трубу, проводили экспертизы, но никаких нарушений не нашли.

Шестилетнюю девочку убило током в Уральске, передает zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

Трагедия произошла 2 мая около 17.00 в поселке Деркул. Однако мать девочки утверждает, что спустя полтора месяца после трагедии уголовное дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

Все произошло в какие-то считанные секунды. Дети играли во дворе, моя дочь схватилась за газовую трубу и внезапно упала. Старший сын был рядом, он ее поднял и принес домой. Мы сначала не поняли ничего, о том, что ее могло ударить током даже не догадались. Думали, что потеряла сознание, приехала скорая. Врачи тоже недоумевали, из-за чего дочь могла потерять сознание, телесных повреждений не было, синяков тоже. Медсестра попросила сына показать место, где Айя упала. Он подошел к трубе, схватил ее и его тоже ударило током. Фельдшер оказала первую помощь, сделала массаж и сделала заключение, что дочь убило током. Она констатировала смерть и вызвала полицию. После случившегося в Деркуле на 15-20 минут отключили электричество, - вспоминает Алия Наубетова.

Женщина очень тяжело перенесла утрату дочери и по сей день не может отойти от трагедии. Изначально она даже была против того, чтобы малышке делали вскрытие. Но полицейские сказали, что это уголовное дело и для того, чтобы установить точную причину смерти, необходимо направить тело на судебно-медицинскую экспертизу.

Экспертиза подтвердила, что Айя погибла от технического удара тока. Полицейские проверяли трубу, проводили экспертизы, но никаких нарушений не нашли - в трубе тока нет. Полтора месяца прошло, скоро дело должны направить в суд, а у полиции даже нет официальной версии и подозреваемых.

Я сама время от времени звоню следователям, они меня вызывают и задают мои же вопросы мне самой. Спрашивают, какие версии я могу предложить, что могло произойти, кто может быть виновным, как им дальше вести расследование. Почему я должна это говорить, ведь это их работа! Позавчера меня вызвали по моей же инициативе, но дело не сдвинулось с мертвой точки. Следователь попросила меня проверить соседей! Представляете?! Почему я должна это делать? Экспертиза проведена, результаты есть, официальная причина смерти установлена. Что им еще нужно для полноценного расследования? - возмущается женщина.

Изначально по факту смерти Айи Жумалиевой полицейские начали досудебное расследование по статье 306 УК РК "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ, либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекшее по неосторожности смерть человека". Досудебное расследование продолжается, однако по какой именно статье в полиции не уточнили.

По делу были проведены необходимые экспертизы, которые подтвердили, что смерть ребенка наступила от удара током. Но там была газовая труба, откуда в ней появился ток - неизвестно, это предстоит выяснить следствию. У нас сейчас есть несколько версий, которые мы отрабатываем. Следствие пока ведется по факту смерти, здесь статья не обозначена, - рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

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