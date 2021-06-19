Певицу МакSим ввели в кому - 40% поражение легких

Она сдала тест на коронавирус. Он оказался отрицательным.

Несколько дней назад певицу Максим срочно госпитализировали в одну из столичных клиник Москвы с тяжелой пневмонией. У девушки 40% поражения легких, сообщает zakon.kz.

Сейчас ее состояние ухудшается, она подключена к аппарату ИВЛ, передает StarHit.

Певица почувствовала себя плохо несколько дней назад, но отменять концерт не стала. Она сдала тест на коронавирус. Он оказался отрицательным. А 16 июня МакSим госпитализировали. Сейчас проводят ее обследование, чтобы понимать, что делать дальше. Отмечается, что неинвазивная вентиляция легких не помогла.

Девушка тяжело дышала, падала в обморок и лежала без сил, несмотря на интенсивную терапию. Организм Максим тяжело справлялся с нагрузкой, а неинвазивная вентиляция не помогала. Врачи приняли решение ввести певицу в искусственную кому.

Накануне, когда мы разговаривали по телефону, Марина была настроена по-боевому, сказала, что все с ней точно будет хорошо! пиар-директор певицы Яна Богушевская

Ситуацию усугубляет ослабленный организм Максим. Некоторое время назад певица попала в страшную аварию и до сих пор не восстановилась.

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