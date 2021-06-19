Дерево едва не упало на ребенка в Алматы

Известный блогер написал гневный пост в адрес акимата, где выразил недовольство "экоталибаном", запрещающим спиливать любые деревья в городе.

В одном из дворов Алматы упало дерево. При этом едва не пострадал ребенок. Очевидец, блогер Денис Кривошеев, написал возмущенный пост в соцсетях, адресовав его акимату города, сообщает zakon.kz.

Денис Кривошеев, по его словам, обращается к "экоталибану", устроившему зеленый террор в Алматы, и акимату города, который опасаясь гнева доморощенных активистов, просто перестал следить за деревьями".

Деревья — это прекрасно, но кто считает это самым важным, может жить в лесу. Лично я несколько раз обращался с просьбой навести порядок с зелеными насаждениями во дворе нашего дома. Ставил в известность, что они старые и аварийные, что падают ветки и они угроза жизни и здоровью, а также имуществу. Что в них живут паразиты, жуки и черви, но приезжали люди с пилами и вышками, выпиливали сушняк, так скажем, видимые проблемы, и уезжали. Денис Кривошеев

По словам Дениса, он и соседи требовали снести больные насаждения, но на все доводы им отвечали, что без решения "какого-то зеленого отдела", сделать этого не могут, а этот зеленый отдел никому ничего не разрешает, так как боится гнева активистов.

Он пишет, что дерево, упавшее сегодня, едва не задело его ребенка, когда он заходил в подъезд. Ребенок не пострадал, но ветками повредило машины.

Уважаемые любители зеленого гнилья, отстаивающие каждый трухлявый пень в городе, до каких пор ваши безумные измышления об экологии будут слушать? Пока реальные дети во дворах не начнут гибнуть! Никогда так не писал раньше, но в городе необходимо выпилить все старье, трухлявое, больное, гнилое - ведь это город!!! Кто за зелень, пусть едет в деревню, в пригород и сколь угодно рискует жизнью. Денис Кривошеев

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