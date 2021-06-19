Роналду – первый человек с 300 млн подписчиков в Instagram

На втором месте находится Дуэйн Джонсон, на третьем — Ариана Гранде. Лионель Месси занимает восьмое место.

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду добрался до отметки в 300 миллионов подписчиков в Instagram, сообщает zakon.kz.

На втором месте по количеству подписчиков в Instagram — актер и бывший рестлер Дуэйн Джонсон, известный по прозвищу Скала (246 млн), на третьем — американская певица Ариана Гранде (244 млн).

В десятку вошли модель Кайли Дженнер, певица Селена Гомес, актриса Ким Кардашьян, футболист Лионель Месси и певица Бейонсе.

В целом, Роналду значительно популярнее своих коллег в Instagram. Например, у его давнего соперника, капитана "Барселоны" Лионеля Месси — 219 миллионов подписчиков, а у форварда "ПСЖ" Неймара — 152 миллиона.

Португальский футболист Криштиану Роналду впервые стал лидером по числу подписчиков в Instagram в октябре 2018 года.

Самым популярным аккаунтом остается страница самого Instagram, на которую подписаны 398 млн пользователей.

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