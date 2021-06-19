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ДТП в Атырауской области – трое погибших

Фото: azh.kz 19 июня 2021, 18:37

Еще двух пострадавших с различными травмами доставили в Макатскую районную больницу.

Трагедия произошла 18 июня около 16:00 на трассе Доссор-Кульсары, сообщает zakon.kz.

Столкнулись автомобиль Toyota Camry и пассажирский автобус, передает azh.kz.

Три человека погибли. Еще двух пострадавших с различными травмами доставили в Макатскую районную больницу.

Начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека. ДП Атырауской области

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