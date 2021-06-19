Зеленский заявил, что украинская армия усилилась в 572 раза

Ранее украинский президент заявил, что Украина создаст сильнейшую армию в Европе, если Запад не окажет ей помощь в военной сфере для решения конфликта в Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ усилились в 572 раза после того, как их ряды пополнились таким же числом новобранцев, сообщает zakon.kz.

Об этом написал в своем Telegram-канале.

Сегодня Вооруженные силы Украины стали сильнее. Сильнее минимум в 572 раза. Ведь их ряды пополнили 572 молодых офицера! 572 образованных, хорошо подготовленных, умных и отважных патриота Украины, — заявил политик.

Таким образом украинский лидер поздравил выпускников Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного с получением их первого офицерского звания.

Как отметили журналисты издания "Страна.ua", вероятно, Зеленский допустил ошибку, использовав операцию умножения (в 572 раза) вместо операции сложения (больше на 572 человека), но судя по контексту, такой оборот был сделан намеренно.

Ранее украинский президент заявил, что Украина создаст сильнейшую армию в Европе, если Запад не окажет ей помощь в военной сфере для решения конфликта в Донбассе.

Если Украина самостоятельно будет решать эту глобальную проблему [с Донбассом], у нас не будет иного пути, чем превратиться в очень сильную, самую мощную с точки зрения техники и войск армию в Европе. И на это мы просто потратим все, что у нас есть: много человеческого потенциала, много талантливых людей. Вместо того чтобы становиться учеными, технологически развивать свою страну, люди будут думать о том, как защищать семью, дом. Ничего хорошего в войне нет. президент Украины Владимир Зеленский

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