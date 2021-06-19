Лукашенко: Минск не будет принимать самолеты из Украины

Вы видите, как гадко поступила Украина? - Александр Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет принимать самолеты, прилетающие из Украины, сообщает zakon.kz.

Его слова приводит БелТА.

Лукашенко во время общения с работниками 2-й Минской городской детской клинической больницы отметил, что большой поток белорусов сейчас отправляются на российские и грузинские курорты, а при авиаперелете в Турцию и Египет из-за украинских ограничений приходится делать большой "крюк".

Вы видите, как гадко поступила Украина. Мы здесь спасаем и будем спасать их людей (украинцы лечатся в белорусских учреждениях здравоохранения – ред.) – люди-то ни в чем не виноваты, а они закрыли нам пролет. Нам приходится минут 40-45 делать крюк, облетая их для того, чтобы попасть в Турцию и дальше в Египет и так далее. президент Беларуси Александр Лукашенко

Украина заявила, что с 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью после ситуации с посадкой рейса Ryanair в Минске.

Рейсом Ryanair летел Роман Протасевич, сооснователь оппозиционного Telegram-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту задержали Протасевича, а также его спутницу, россиянку Софью Сапегу.

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